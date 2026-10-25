Dortmund (dpa/lhe) - Adi Hütter konnte mit der knappen Niederlage beim Vizemeister Borussia Dortmund gut leben - auch wenn sie schmerzte. "Wir haben heute einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Besonders mit Blick auf das Spiel in Leipzig, in dem wir unter die Räder gekommen sind, habe ich einen großen Unterschied gesehen. Die Mannschaft stabilisiert sich langsam. Wir verteidigen auch besser und sind auf dem richtigen Weg", befand der Trainer von Eintracht Frankfurt nach dem 0:1 (0:0) in Dortmund.