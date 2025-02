Leverkusen - Xabi Alonso will die Titelverteidigung von Bayer Leverkusen in der Fußball-Bundesliga auch nach dem verpassten Sieg gegen Bayern München nicht abhaken. Trotz weiterhin acht Punkten Rückstand auf den Rekordmeister glaubt der Trainer der Werkself zwölf Spieltage vor dem Saisonende weiter an seine Chance. "Nein, nein. Es gibt noch viele Spiele zu spielen", sagte Alonso nach dem 0:0 im Spitzenspiel am Samstag auf die Frage, ob die Meisterschaft nun entschieden sei.