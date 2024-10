Bayern gefordert

Die Münchner, die am vergangenen Mittwoch in der Champions League mit dem 0:1 bei Aston Villa ihre erste Saison-Niederlage kassierten, sind also gewarnt. "Es ist ein wichtiges Spiel, in dem wir alles in die Waagschale legen werden", kündigte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen eine Reaktion des Rekordmeisters an.