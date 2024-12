Dass es die Mannschaft auch ohne Kane kann, der in 12 Bundesligaspielen schon 14 Mal traf, deutete sie am Samstag zumindest an. In der zweiten Halbzeit wurde der Druck des Rekordmeisters gefühlt minütlich größer, ehe Fußball-Künstler Jamal Musiala mal wieder per Kopf noch den hoch verdienten Ausgleich erzielte (85. Minute). "Die Mannschaft wird offensiv eingestellt bleiben", versprach Kompany denn auch.