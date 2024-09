Bundesliga-Spitzenspiel Wiesn-Hit begeistert Kompany - Alonso kommt ohne Lederhose

Über 300.000 Tickets hätte der FC Bayern verkaufen können, 75.000 Zuschauer können sich im Stadion bei der erwarteten Tor-Show in Bierkrug-Stimmung bringen. Und sie können das Duell der zwei Fußball-Genies Musiala und Wirtz bestaunen, die im DFB-Team als magisches Duo "Wusiala" gemeinsam verzückten und jetzt Gegner sind.

"Für solche Spieler geht man ins Stadion"

"Als Fußballfan machen mir beide sehr viel Spaß. Für solche Spieler geht man ins Stadion", sagte Christoph Freund. "Als Sportdirektor von Bayern München macht mir Jamal Musiala sehr viel Spaß. Er ist ein ganz wichtiger Faktor in unserem Spiel." Keinesfalls minder bedeutend ist Wirtz. "Flo hat den Wunsch, noch besser zu spielen in dieser Saison. Er hat diesen Willen, etwas zu beweisen", sagte Alonso. "Am Samstag brauchen wir den besten Flo."

Der 21 Jahre junge Musiala erzielte in dieser Liga-Saison schon drei Tore, der gleichaltrige Wirtz sogar vier. Die Angriffsreihen um den Münchner Tor-Garanten Harry Kane und Leverkusens Sturmbrecher Victor Boniface verzücken ihre Fans auch insgesamt. Bayern hat mit vier Siegen und 16:3 Toren einen Startrekord erreicht. Bayer erzielte die zweitmeisten Tore. 13 nach vier Spieltagen sind eingestellter Club-Rekord. Beide konnten mit Offensiv-Stärken aber auch eigene Defensiv-Anfälligkeiten gut kaschieren.

Wer klopft denn da so spät noch an?

Bayerns Rekordspieler Thomas Müller erwartet einen spannenden Wiesn-Gipfel bis zum Schluss. "Sie klopfen so lange an die Tür bis einer aufmacht", sagte der 35-Jährige. "Verrückterweise macht bei Bayer Leverkusen immer einer auf in der Nachspielzeit." In dieser Saison siegten die Last-Minute-Könige vom Rhein schon wieder zweimal in der Nachspielzeit gegen Gladbach und Wolfsburg. In schmerzhafter Erinnerung ist bei den Münchnern sicher noch das 2:2 aus der Vorsaison, als Leverkusen in der wilden Nachspielzeit ausglich.