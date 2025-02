Leverkusen - Trotz eines Rückstands von acht Punkten auf Spitzenreiter Bayern München will Trainer Xabi Alonso von Bayer Leverkusen nichts von einer möglichen Meisterschafts-Vorentscheidung im Topspiel wissen. "Nein, kein Finale. No, no", sagte Alonso vor dem Bundesliga-Gipfel am Samstag (18.30 Uhr/Sky).