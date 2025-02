Die Tabellenspitze wieder übernehmen kann Eintracht Frankfurt am Sonntagabend in der Partie gegen den 1. FFC Turbine Potsdam. Wolfsburg war am Freitagabend nur zu einem 0:0 beim Abstiegskandidaten 1. FC Köln gekommen. Im Dezember hatte das Team von Trainer Tommy Stroot die Tabellenführung durch ein 0:1 auf der anderen Rheinseite bei Bayer Leverkusen verloren.