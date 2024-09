Pavlovic mit Traumtor und Versprechen

"Wir werden noch mehr Gas geben, noch härter an uns arbeite und dann geht's ab", sagte Jung-Nationalspieler Aleksandar Pavlovic. Bei der ausgebliebenen Torshow stand der 20-Jährige in Anwesenheit von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Blickpunkt. Sein Fehlpass führte zum Eckball, nach dem DFB-Kollege Robert Andrich zum 1:0 für die Gäste traf (31. Minute). Acht Minuten später glich Pavlovic mit einem traumhaften Distanzschuss aus. "Das schönste Tor meiner Karriere – bis jetzt", sagte er. Nicht spielentscheidend waren dieses Mal die Nationalmannschaftskünstler Jamal Musiala für Bayern und Florian Wirtz für Bayer.

Kane traf auch nicht. Erstmals war er in dieser Saison in einem Bayern-Spiel weder Vorbereiter noch Torschütze. Zu allem Übel verpasste Englands Nationalmannschaftskapitän die Schlussphase, weil er angeschlagen vom Feld musste. "Alles gut", beschwichtigte Kane auf dem Weg aus der Arena. "Es tut ein bisschen weh. Aber ich denke, es ist okay." Auch der zunächst besorgte Eberl war nach einer ersten Schnelldiagnose erleichtert. "Er ist aus gutem englischem Holz", sagte der 51-Jährige.

Kapitän zurück - mit zuversichtlicher Prognose

Wieder besser geht es dem zuletzt wegen Oberschenkelproblemen fehlende Manuel Neuer, der gegen den Meister wieder im Tor des Rekordchampions stand. "Wenn wir so weiterspielen, wie wir es in den vorherigen Spielen und gegen Leverkusen gezeigt haben, dann stimmt uns das zuversichtlich für die Saison", sagte der Kapitän. Die Defensive um die in der Vorsaison wiederholt wackeligen Minjae Kim und Dayot Upamecano stand sicher. Durch das frühe Stören als Gesamtteam ließen die Münchner die spielstarken Leverkusener nicht zur Entfaltung kommen.

"Wir wollten unbedingt zu Hause gewinnen und zeigen, was los ist", sagte Serge Gnabry, der kurz nach der Pause in einer Szene erst den Innenpfosten und dann die Latte traf. Doch auch ohne diesen Sieg sei es "ein Ausrufezeichen", sagte Eberl. "Aber wir sind jetzt nicht so vermessen und sagen, wir grüßen nur noch von oben."

Leiden statt "Tiki-Taka"

Zumal die Gäste nach einigen wackeligen Auftritten in dieser Saison diesmal stabiler verteidigten. "Es wünscht sich jeder aufgrund der letzten Saison, dass wir überall hin fahren, das Tiki-Taka auspacken und jeden Gegner brutal bespielen", sagte Torschütze Andrich. Man müsse auch mal mit Verteidigungsarbeit punkten. "Wir waren bereit, zu verteidigen und zu leiden", sagt Alonso. "Disziplin und Leidenschaft waren top, aber mit dem Ball wollen wir besser spielen."