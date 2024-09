Neuer hatte sich am Dienstag voriger Woche beim 9:2 in der Champions League gegen Dinamo Zagreb nach eigenen Angaben eine leichte Verletzung am Oberschenkel zugezogen. Er verließ zur Halbzeit den Platz, danach kam Sven Ulreich zum Einsatz. Dieser vertrat Neuer auch beim Sieg in Bremen. "Es war schon relativ früh klar, dass er am Wochenende wieder spielen wird, wenn alles normal läuft", sagte Ulreich kurz vor dem Anpfiff bei Sky.