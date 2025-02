Bundesliga-Spitzenspiel Bernd Schneider: "Mein Tipp lautet 4:1 für Bayer"

"Ich bin davon überzeugt, dass sie in diesem wichtigen Spiel in der Lage sind, ans Limit zu gehen", schrieb Schneider. Leverkusen habe zudem zuletzt Spieler schonen können, während der FC Bayern in der Champions League bei Celtic Glasgow antreten musste. "Wenn die Leverkusener gewinnen, dann ist bei fünf Punkten Rückstand und noch zwölf Spielen alles möglich." Die beiden Teams treffen am Samstag um 18.30 Uhr in Leverkusen aufeinander.