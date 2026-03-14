Dortmund hatte deutlich mehr Ballbesitz und gleich mehrere große Gelegenheiten, den Vorsprung auszubauen. Beier und Adeyemi scheiterten mit Schüssen an der Latte, einen sehenswerten Versuch aus der Distanz von Jobe Bellingham lenkte FCA-Torwart Finn Dahmen über das Tor. Fußballerischer Auftritt und Einstellung stimmten. Zur Halbzeit konnten sich die Dortmunder eigentlich nur die schwache Chancenverwertung vorwerfen.