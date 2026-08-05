Hamburg - Über vier Monate nach seinem Coming-out als schwuler Fußballcoach hat St. Paulis Jugendtrainer Christian Dobrick über seine anfänglichen Ängste vor möglichen beruflichen Konsequenzen gesprochen. "Ich lebe jetzt unter meinen Bedingungen, für mich und nicht mehr für andere. Aber vorher habe ich mir viele Gedanken gemacht: Ist das mein Karriereende? Ist meine Sexualität die gläserne Decke? Ich habe mich innerlich auf den Fall vorbereitet, nicht mehr als Trainer arbeiten zu können", sagte Dobrick dem "Tagesspiegel".