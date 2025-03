Bundesliga: Rummenigge träumt von Wirtz-Verpflichtung

Rummenigge bezeichnete Wirtz und Musiala als die "Zwillinge des Tors", auch wenn ersterer derzeit verletzt sei. "Sie sind große Talente des Weltfußballs, nicht nur des deutschen", fügte er hinzu.



Wirtz arbeitet nach seiner Verletzung in der Bundesligapartie gegen Werder Bremen derzeit in der Reha an seinem Comeback. Der Offensivspieler wird Bayer Leverkusen aber noch mehrere Wochen fehlen.