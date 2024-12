Bundesliga: Rückschlag für Eisenachs Handballer

Die Eisenacher liefen nach dem 4:4 (8.) in dieser Begegnung lange Zeit einem Rückstand hinterher. Immer wieder scheiterten die Gastgeber an Stuttgarts Keeper Samir Bellahcene, leisteten sich einfache technische Fehler und lagen nach 39 Minuten mit 18:22 zurück. Mit einem Kraftakt kamen die Eisenacher noch einmal in die Partie zurück, glichen zum 24:24 (48.) aus und lagen in der Begegnung mit den Schwaben beim 25:24 (50.) erstmals vorn. Doch in der Schlussphase zeigte Marko Grgic zweimal Nerven am Siebenmeterpunkt, sodass die Gäste die Partie wieder in ihre Richtung drehen konnten.