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Bundesliga Nmecha zu Schiri-Zusammenprall: "Hätte den Ball gekriegt"

Im Spiel von Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg muss die Partie nach einer ungewöhnlichen Szene kurz unterbrochen werden. Ein Beteiligter spricht anschließend darüber.

Bundesliga: Nmecha zu Schiri-Zusammenprall: Hätte den Ball gekriegt
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Schiri Bastian Dankert lag nach einem Zusammenprall mit Felix Nmecha kurz auf dem Rasen. Foto: Bernd Thissen/dpa

Dortmund - Die kuriose Szene mit Schiedsrichter Bastian Dankert kommentierte Felix Nmecha mit einem Lächeln. "Mir hat's überhaupt nicht wehgetan. Ich glaube, nur seinem Rücken", sagte der deutsche Fußball-Nationalspieler von Borussia Dortmund. Beim Versuch, an den Ball zu kommen, war der 25-Jährige beim 2:0 gegen den FC Augsburg gegen Dankert geprallt. Der Unparteiische sank zu Boden, blieb kurz liegen, leitete die Partie dann aber weiter.

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"Ich glaube, er ist okay. Ich hoffe, dass er okay ist", sagte Nmecha und ergänzte mit einem Augenzwinkern: "Ich hätte den Ball gekriegt."