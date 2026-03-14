Dortmund - Die kuriose Szene mit Schiedsrichter Bastian Dankert kommentierte Felix Nmecha mit einem Lächeln. "Mir hat's überhaupt nicht wehgetan. Ich glaube, nur seinem Rücken", sagte der deutsche Fußball-Nationalspieler von Borussia Dortmund. Beim Versuch, an den Ball zu kommen, war der 25-Jährige beim 2:0 gegen den FC Augsburg gegen Dankert geprallt. Der Unparteiische sank zu Boden, blieb kurz liegen, leitete die Partie dann aber weiter.