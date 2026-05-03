Bereits nach 38 Sekunden erlosch faktisch die letzte Hoffnung der Jenaerinnen mit dem ersten Gegentor. Zwar spielte das Team danach mutig nach vorn und hatte durch Olivia Alcaide (13.) und Noemi Genitile (19.) gute Chancen auf den Ausgleich. Das 0:2 lenkte die Partie dann aber klar in Richtung Freiburg. Die Gastgeberinnen gaben sich nie auf, kämpften bis zum Abpfiff. Die Mittel der Thüringerinnen allerdings waren begrenzt.