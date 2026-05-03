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Bundesliga Niederlage gegen Freiburg: Jenas Fußball-Frauen steigen ab

Die Thüringerinnen gehen mit einem Fünkchen Hoffnung ins Spiel, doch nach 38 Sekunden erlischt dies.

Bundesliga: Niederlage gegen Freiburg: Jenas Fußball-Frauen steigen ab
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Die Frauen von Carl Zeiss Jena steigen aus der Bundesliga ab. (Symbolbild) Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Jena - Die Fußballerinnen vom FC Carl Zeiss Jena steigen aus der Bundesliga ab. Die letzte theoretische Chance auf den Klassenverbleib wurde im Spiel gegen den SC Freiburg vergeben. Das Heimspiel verloren die Thüringerinnen mit 1:5 (0:3). Svenja Fölmli (1.), Lisa Kolb (34.) und Ingibjörg Siguroardottir (42.) trafen vor der Pause für die Breisgauerinnen. In der zweiten Hälfte ließen Sophie Nachtigall (62.) und erneut Fölmli (87.) weitere SC-Treffer folgen. Für Jena markierte Isabell Jaron (63.) das Ehrentor. Jena war vor zwei Jahren in die Bundesliga aufgestiegen.

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Bereits nach 38 Sekunden erlosch faktisch die letzte Hoffnung der Jenaerinnen mit dem ersten Gegentor. Zwar spielte das Team danach mutig nach vorn und hatte durch Olivia Alcaide (13.) und Noemi Genitile (19.) gute Chancen auf den Ausgleich. Das 0:2 lenkte die Partie dann aber klar in Richtung Freiburg. Die Gastgeberinnen gaben sich nie auf, kämpften bis zum Abpfiff. Die Mittel der Thüringerinnen allerdings waren begrenzt.