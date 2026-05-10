Bundesliga: Nichts zu holen für Jenas Frauen bei Debakel in Bremen

Bremen - Die Fußballerinnen vom FC Carl Zeiss Jena haben in ihrem vorletzten Bundesliga-Spiel der Saison ein Debakel erlebt. Beim SV Werder Bremen gab es eine 0:7 (0:4)-Schlappe. Nationalspielerin Larissa Mühlhaus per Kopf (2.) und mit direkt verwandeltem Eckball (22.), Kapitänin Lina Hausicke (8.) und Lara Schmidt (41.) trafen vor der Pause. Maja Sternad (50.), Sarah Ernst (74.) und zum dritten Mal Mühlhaus (90.+7) legten nach dem Wechsel zum höchsten Bremer Bundesliga-Sieg nach.