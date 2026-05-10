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Bundesliga Nichts zu holen für Jenas Frauen bei Debakel in Bremen

Nach dem feststehenden Abstieg haben sich die Carl-Zeiss-Fußballerinnen in ihr Schicksal ergeben. In Bremen leisten sie kaum Widerstand.

Bundesliga: Nichts zu holen für Jenas Frauen bei Debakel in Bremen
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Die Frauen von Carl Zeiss Jena haben auch ihr vorletztes Bundesliga-Spiel verloren. (Symbolbild) Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Bremen - Die Fußballerinnen vom FC Carl Zeiss Jena haben in ihrem vorletzten Bundesliga-Spiel der Saison ein Debakel erlebt. Beim SV Werder Bremen gab es eine 0:7 (0:4)-Schlappe. Nationalspielerin Larissa Mühlhaus per Kopf (2.) und mit direkt verwandeltem Eckball (22.), Kapitänin Lina Hausicke (8.) und Lara Schmidt (41.) trafen vor der Pause. Maja Sternad (50.), Sarah Ernst (74.) und zum dritten Mal Mühlhaus (90.+7) legten nach dem Wechsel zum höchsten Bremer Bundesliga-Sieg nach.

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Die als Absteiger feststehenden Thüringerinnen wirkten nach dem schnellen Rückstand überfordert. So kam Bremen zu leichten Treffern. Jena lief den Gastgeberinnen meist hinterher, konnte selbst offensiv keine Akzente setzen. Zwar wurden die Thüringerinnen nach dem Wechsel etwas besser, blieben vorn aber harmlos.