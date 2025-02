Bundesliga: Medien: RB Leipzig plant im Sommer Wechsel der Nummer 1

RB-Trainer Marco Rose hatte immer betont, dass Vandevoordt die Zukunft gehört. Die könnte nun zur neuen Saison beginnen. Gulacsi wird schon seit längerem mit einem Vereinswechsel in Zusammenhang gebracht. Der würde konkreter, wenn der ungarische Nationaltorhüter seinen Stammplatz verliert. Der 35-Jährige will 2026 unbedingt die WM spielen. Als einen möglichen neuen Verein nannte die Zeitschrift den RB-Schwesternclub New York Red Bulls.