Bundesliga Kontinuität als Trumpf: Überholt Frankfurt Ex-Meister Bayer?

Natürlich habe Bayer weiter ein Top-Team mit einer hohen Qualität. "Aber die Situation ist speziell, weil es ein großer Umbruch war von einer sehr erfolgreichen Mannschaft. Der Trainerwechsel nach nur zwei Spielen macht es nicht einfacher", sagte Toppmöller über den Gegner und konstatierte: "Am Ende bleibt es eine Wundertüte."

Frankfurter Volltreffer mit Toppmöller

Einen ähnlich gravierenden Umbruch hatte die Eintracht vor zwei Jahren vollzogen, als man etliche Leistungsträger ziehen ließ und den gemeinsamen Weg mit Erfolgstrainer Oliver Glasner beendete. "Für uns war es wichtig, diesen harten Cut zu machen. Es war der Punkt, wo wir das Gefühl hatten, auf dem Peak eine Veränderung herbeizuführen", sagte Krösche im Rückblick.

Mit Toppmöller wurde ein Coach verpflichtet, der den Spielern in allen Belangen Hilfestellung gibt. "Wir haben gesagt, wir brauchen einen Trainer, der den Mut hat, junge Spieler spielen zu lassen und weiterzuentwickeln. Das hat er voll erfüllt. Er macht einen super Job", lobte Krösche. "Er hat einen guten Draht zu den Jungs, die ihm vertrauen, und eine menschliche Führung, was die gesamte Mannschaft angeht."

Ähnliches erhofft man sich in Leverkusen von Hjulmand. "Es ist wichtig, einen guten Alltag zu haben – einen guten Trainingsalltag, ein gutes Miteinander, eine gute Führung der Gruppe. Das sind Eigenschaften, die Kasper mitbringt", sagte Rolfes über den neuen Hoffnungsträger.