Dortmund - In der ersten Halbzeit des Bundesliga-Klassikers bei Borussia Dortmund haben sich die Fans des FC Bayern München mit ihrer Unterstützung merklich zurückgehalten. Laut des übertragenden TV-Senders Sky war der Grund dafür eine Auseinandersetzung zwischen der Polizei und Teilen der organisierten Fanszene des Fußball-Rekordmeisters kurz vor dem Anpfiff. Aus Protest und aus Solidarität mit den betroffenen Anhängern hätten die Fans entschieden, sich mit Gesängen und Anfeuerungen zurückzuhalten.