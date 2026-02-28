 
Bundesliga-Klassiker Wegen Ärger mit der Polizei: Stille Bayern-Fans in Dortmund

Vor dem Spiel des FC Bayern bei Borussia Dortmund gibt es eine Auseinandersetzung zwischen Münchner Fans und der Polizei. Eine Gruppe soll versucht haben, mit irregulären Karten ins Stadion zu kommen.

Die Heimfans jubelten beim Führungstreffer von Nico Schlotterbeck (m), die Bayern-Fans waren aber auch aus einem anderen Grund still. Foto: David Inderlied/dpa

Dortmund - In der ersten Halbzeit des Bundesliga-Klassikers bei Borussia Dortmund haben sich die Fans des FC Bayern München mit ihrer Unterstützung merklich zurückgehalten. Laut des übertragenden TV-Senders Sky war der Grund dafür eine Auseinandersetzung zwischen der Polizei und Teilen der organisierten Fanszene des Fußball-Rekordmeisters kurz vor dem Anpfiff. Aus Protest und aus Solidarität mit den betroffenen Anhängern hätten die Fans entschieden, sich mit Gesängen und Anfeuerungen zurückzuhalten. 

Auslöser der Auseinandersetzung war laut Dortmunder Polizei, dass eine rund 30-köpfige Gruppe von Bayern-Fans versucht habe, mit irregulären Tickets ins Stadion zu kommen. Entgegen einiger Medienberichte konnte ein Sprecher auf dpa-Anfrage den Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken zunächst nicht bestätigen. Es sei lediglich zu einer sogenannten Personalienfeststellung gekommen.