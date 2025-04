Nach dem Unentschieden gegen Leipzig und dem Sieg in Köln bestimmte Jena das Geschehen gegen Turbine, wies mehr Ballbesitz und mehr Schüsse auf das Tor auf. Der Treffer ließ allerdings auf sich warten. Erst in der 64. Minute traf Isabella Jaron zur Führung. Die 23-Jährige war nach einem langen Freistoß von FCC-Kapitänin Merza Julevic per Kopf zur Stelle.