Immer komplexer sind auch die kognitiven Anforderungen geworden mit dem Knopf im Ohr. Natürlich könne man die Zusammenarbeit mit dem Videoassistenten verbessern, sagt Aytekin. "Aber so lange Menschen immer noch eine Entscheidung treffen, wird es immer Grauzonen geben mit einer Diskussion. Deshalb müssen wir halt alle mal ein bisschen entspannen."

Erschütterung über eine Mail vom Chefarzt

Wie er mit Hasskommentaren in den sozialen Medien umgehe? "Ich lese deutlich weniger - bis gar nichts. Wir haben nicht unbedingt eine große Fanbase. Aber so lange das im Rahmen ist, halten wir viel aus." Wenn Fans ihn als Blinden beschimpfen, da denke er sich: "Der ist jetzt halt emotionalisiert."

Einmal aber, da reagierte Aytekin fassungslos: Fünf Tage nach einem Bundesliga-Spiel schrieb ihm ein Chefarzt einer renommierten Klinik. "Da war Arschloch noch das Freundlichste in dieser Mail. Da habe ich mir gedacht: Dieser Mensch soll ja anderen Menschen helfen. Das hat mich erschüttert."

Er wandte sich dann an die Klinikleitung mit der Frage, ob die Patienten dort auch so behandelt werden. "Die Reaktion war sehr positiv und wir haben das dann geklärt." Im Fußball habe er gelernt, dass man sich auch in einem extrem emotionalen Umfeld Respekt, Wertschätzung und Anerkennung erarbeiten könne. "Ich nehme auch mit", sagt Aytekin mit Blick auf sein künftiges Leben, "dass natürlich Leistung extrem wichtig ist. Aber gleichzeitig verzeihen einem die Menschen Fehler, wenn sie spüren, dass da ein Mensch agiert."