Bremen (dpa/th) - Trotz eines couragierten Auftritts haben die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena ihr Bundesliga-Spiel beim SV Werder Bremen verloren. Der Pokalfinalist gewann seine Generalprobe vor dem Finale am Donnerstag gegen den FC Bayern München mit 3:0 (1:0). Larissa Mühlhaus mit einem Traumtor sorgte in der 39. Minute für die schmeichelhafte Führung der Werder-Frauen. In der Schlussphase trafen Saskia Matheis und Emkoke Papaai zum in dieser Höhe unverdienten Sieg.