Weil dem Vernehmen nach aber Bayern keine Ablösesumme bezahlen möchte, reichte der Trainer die Kündigung in Franken wegen eines Formfehlers bei seinem noch bis 2027 laufenden Kontrakt ein. Vereinsmäzen Michael Stoschek zürnte und kritisierte Gavel sowie die Bayern hart. Bambergs Geschäftsführer Philipp Höhne pocht beschwichtigend auf "eine faire Lösung für alle Seiten".

Famoses Comeback nach der Pause

Die Bayern schwiegen zuletzt zu dem Thema. In der Halbzeitpause von Spiel fünf sagte Vereinspatron Uli Hoeneß, dass er zwar nicht involviert sei. Er klang aber entspannt. "Ich persönlich glaube, dass wir nächstes Jahr den Anton Gavel hier als Trainer haben."

Diese Entspannung wich, als Bayern wie schon in Spiel vier plötzlich gar nichts mehr gelang und die Berliner Punkt um Punkt aufholten. Sieben Minuten vor Schluss ging Alba dann sogar in Führung (67:66). Es kam zur Zitterpartie im Finish - mit dem besseren Ende für Berlin.