Bundesliga Hinspiel ausblenden: RB muss gegen Augsburg weiter punkten

Der Sieg in Hamburg war für RB sehr wichtig. Doch die Sachsen müssen weiter liefern, soll die Champions League erreicht werden.

Bundesliga: Hinspiel ausblenden: RB muss gegen Augsburg weiter punkten
In Augsburg gab es einen 6:0-Sieg für RB Leipzig. Die bayerischen Schwaben sinnen auf Revanche. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa

Leipzig - Für Fußball-Bundesligist RB Leipzig ist im Spiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Vorsicht geboten. Die bayerischen Schwaben sinnen nach der 0:6-Niederlage in der Hinrunde auf Revanche. Und sie kommen mit breiter Brust in die Messestadt. Nur eines der vergangenen acht Spiele unter dem früheren RB-Angestellten Manuel Baum ging verloren. Wollen die Leipziger weiter im Kampf um die Champions League-Plätze mitmischen, dürfen sie keinesfalls Punkte verschenken.

Zumal die Fuggerstädter eine Art Lieblings-Gegner der Sachsen sind. Seit 16 Bundesliga-Spielen haben sie gegen den FCA nicht mehr verloren. "Augsburg ist sehr gut drauf und sehr effektiv, sie brauchen nicht viele Chancen. Es ist eine Mannschaft, die ebenfalls sehr gut umschaltet und auch im Ballbesitz gute Abläufe hat. Sie werden sicherlich auch mal etwas tiefer stehen, und demnach wird es auch darum gehen, offensiv Lösungen zu finden, torgefährlich zu werden, aber auch gut abzusichern – darauf haben wir uns eingestellt", sagte RB-Trainer Ole Werner.