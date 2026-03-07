Leipzig - Für Fußball-Bundesligist RB Leipzig ist im Spiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Vorsicht geboten. Die bayerischen Schwaben sinnen nach der 0:6-Niederlage in der Hinrunde auf Revanche. Und sie kommen mit breiter Brust in die Messestadt. Nur eines der vergangenen acht Spiele unter dem früheren RB-Angestellten Manuel Baum ging verloren. Wollen die Leipziger weiter im Kampf um die Champions League-Plätze mitmischen, dürfen sie keinesfalls Punkte verschenken.
Bundesliga Hinspiel ausblenden: RB muss gegen Augsburg weiter punkten
dpa 07.03.2026 - 03:30 Uhr