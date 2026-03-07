Zumal die Fuggerstädter eine Art Lieblings-Gegner der Sachsen sind. Seit 16 Bundesliga-Spielen haben sie gegen den FCA nicht mehr verloren. "Augsburg ist sehr gut drauf und sehr effektiv, sie brauchen nicht viele Chancen. Es ist eine Mannschaft, die ebenfalls sehr gut umschaltet und auch im Ballbesitz gute Abläufe hat. Sie werden sicherlich auch mal etwas tiefer stehen, und demnach wird es auch darum gehen, offensiv Lösungen zu finden, torgefährlich zu werden, aber auch gut abzusichern – darauf haben wir uns eingestellt", sagte RB-Trainer Ole Werner.