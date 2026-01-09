 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Gladbach-Coach stellt Top-Talent Startelf-Debüt in Aussicht

Bundesliga Gladbach-Coach stellt Top-Talent Startelf-Debüt in Aussicht

Seine Qualitäten deutete Wael Mohya zuletzt bereits nach Einwechslungen an. Nun soll bei Gladbachs Top-Talent der nächste Schritt folgen. Schon gegen Augsburg?

Bundesliga: Gladbach-Coach stellt Top-Talent Startelf-Debüt in Aussicht
1
Mit Wael Mohya (l) verknüpft Borussia Mönchengladbach große Hoffnungen. (Archivbild) Foto: Bernd Thissen/dpa

Mönchengladbach - Borussia Mönchengladbachs Trainer Eugen Polanski hat Toptalent Wael Mohya ein baldiges Startelfdebüt bei den Profis in Aussicht gestellt. "Tatsächlich habe ich mich schon dabei ertappt, dass Wael in der Startelf stand gedanklich. Dementsprechend wird das in der nahen Zukunft wahrscheinlich passieren", sagte Polanski zwei Tage vor dem Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg (Sonntag, 15.30 Uhr/DAZN).

Nach der Werbung weiterlesen

Der 39-Jährig ergänzte: "Ob das gegen Augsburg passiert oder direkt danach in der englischen Woche, ist die andere Frage." Mohya, der gerade erst 17 Jahre alt geworden ist, wurde in der Bundesliga bisher zweimal eingewechselt. Der Offensivmann überzeugte mit mutigen Auftritten, war stets "ein belebendes Element", wie Polanski sagte. Mohya ist der jüngste Spieler, den die Borussia in ihrer Bundesliga-Historie eingesetzt hat.