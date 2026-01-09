Mönchengladbach - Borussia Mönchengladbachs Trainer Eugen Polanski hat Toptalent Wael Mohya ein baldiges Startelfdebüt bei den Profis in Aussicht gestellt. "Tatsächlich habe ich mich schon dabei ertappt, dass Wael in der Startelf stand gedanklich. Dementsprechend wird das in der nahen Zukunft wahrscheinlich passieren", sagte Polanski zwei Tage vor dem Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg (Sonntag, 15.30 Uhr/DAZN).
Bundesliga Gladbach-Coach stellt Top-Talent Startelf-Debüt in Aussicht
dpa 09.01.2026 - 15:43 Uhr