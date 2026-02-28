Bensebaini und Guirassy wegen Ramadan zunächst auf der Bank

Bensebaini hatte schon in Bergamo schwerwiegend mehrfach gepatzt und war wie Serhou Guirassy zu Spielbeginn zunächst auf der Bank geblieben. Dortmunds Trainer Kovac hatte dies vor dem Spiel mit dem muslimischen Fastenmonat Ramadan begründet. "Wir sind seit zwei Wochen in der Fastenzeit und wir haben schon vier Spiele gespielt. Es kostet viel Energie, wenn du den ganzen Tag nicht essen und nicht trinken kannst und deswegen konnte ich die Jungs heute einfach auch nicht bringen", sagte Kovac bei Sky.

Guirassy-Ersatz Fábio Silva erwischte allerdings einen rabenschwarzen Tag und war im Angriff ein Totalausfall. Der Portugiese gewann kaum einen Zweikampf und verlor viele Bälle. Erst nach über eine Stunde hatte Kovac ein Einsehen und tauschte die beiden Angreifer gegeneinander aus.

Schlotterbeck im Glück

Eine Wirkung hatte dies zunächst nicht. Ein Schlotterbeck-Tritt gegen Stanisic im Strafraum brachte die Bayern in Führung. Der sichere Elfmeterschütze Kane verwandelte den fälligen Strafstoß. Auch bei der Szene hatte Schlotterbeck Glück. Die eigentlich fällige zweite Gelbe Karte gegen ihn ließ Schiedsrichter Sven Jablonski diesmal stecken.

Nach dem 2:2-Ausgleich durch Svensson witterte Dortmund wieder Morgenluft, doch das Traumtor von Kimmich kurz vor dem Spielende ließ die euphorisierten BVB-Fans verstummen.