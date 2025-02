Bundesliga: Fünf Fakten zum Spiel von RB Leipzig beim FC Augsburg

Ungute Erinnerungen an Schiedsrichter Stegemann

Die Partie der Leipziger in Augsburg wird von Sascha Stegemann geleitet. An den Unparteiischen haben die Sachsen nicht die besten Erinnerungen. Am 15. Januar schickte Stegemann bei der 1:2-Niederlage in Stuttgart die beiden Stürmer Benjamin Šeško und Loïs Openda mit Gelb-Rot vorzeitig in die Kabine.