Mainz - Mit einem Doppelpack hat Niclas Füllkrug Werder Bremen zum dritten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga geführt und weitere Argumente für eine Rückkehr in die Nationalmannschaft gesammelt. Beim 3:2 (2:0)-Auswärtserfolg gegen den FSV Mainz 05 traf der 33 Jahre alte Stürmer in der 7. und 25. Minute jeweils per Foulelfmeter. Es waren die Saisontore sieben und acht für Füllkrug, der im Sommer auf Leihbasis von West Ham United nach Bremen zurückgekehrt war und jetzt sogar die Torschützenliste anführt.