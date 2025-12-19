BBL-Chef: Clubs fordern Transparenz ein

BBL-Geschäftsführer Stefan Holz hatte zuvor die Veröffentlichung der Kennzahlen unter anderem damit begründet, dass die Clubs dieses hohe Maß an Transparenz aktiv einforderten. "Schließlich wollen sie sich mit ihren unmittelbaren Wettbewerbern nicht nur auf dem Spielfeld messen, sondern auch in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung", fügte Holz an.

Bayern-Boss Pesic blickt anders auf den Bericht. Aus seiner Sicht habe die Liga "kein Interesse an Strukturen, Strategien oder langfristigen Investitionen", monierte der frühere Nationalspieler. Sein Rat an die Liga-Führung um Geschäftsführer Holz lautet: "Weniger Erzählung, mehr Substanz. Weniger Pseudo-PR, mehr Inhalt." Er verlange "endlich eine Strategie, die der sportlichen Entwicklung dieses Landes gerecht wird".