Bundesliga FC Bayern verlängert Vertrag mit Frauen-Trainer Barcala

Frauenfußball-Direktorin gibt den Weg vor

"Die vorzeitige Vertragsverlängerung mit José Barcala ist ein starkes Signal für unsere erfolgreiche gemeinsame Arbeit", sagte Bianca Rech, Direktorin Frauenfußball beim FC Bayern. "Die bislang erfolgreichste Saison in der Historie der FC Bayern Frauen zeigt, dass José mit seiner fachlichen Kompetenz, seiner Art der Teamführung und seinem großen Ehrgeiz der richtige Trainer ist, um auch in den nächsten Jahren unsere Ziele auf nationaler wie internationaler Ebene zu erreichen."