Bundesliga: Ersatz-Torhüterin Anna Wellmann verlässt Bayern

München - Torhüterin Anna Wellmann verlässt den FC Bayern München. Die 30-Jährige konnte in den vergangenen zwei Jahren mit den Münchnerinnen zwei Meisterschaften sowie den DFB-Pokal- und den Supercup-Sieg feiern. In dieser Saison stand sie in drei Spielen auf dem Platz, in der zweiten Mannschaft kam die Torfrau 14-mal zum Einsatz. Bereits von 2016 bis 2018 spielte Wellmann für die Münchnerinnen, kehrte nach Stationen in Leverkusen und Potsdam im Sommer 2023 zurück.