Melsungen - Die Handballer des ThSV Eisenach bleiben ihrer Rolle als auswärts schwacher Mannschaft treu. Die Thüringer verloren ihr Bundesliga-Gastspiel beim Tabellen-Achten MT Melsungen mit 34:37 (15:20). Den größten Anteil am Erfolg der Hausherren hatte Aaron Mensing mit zehn Toren. Dainis Kristopans traf sechsmal und Florian Drosten fünfmal. Für die Gäste überragte Felix Aellen mit 14 Treffern, Stefan Seitz gelangen fünf Tore.
Bundesliga Eisenacher Handballer bleiben auswärts harmlos
dpa 09.05.2026 - 22:01 Uhr