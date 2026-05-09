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Bundesliga Eisenacher Handballer bleiben auswärts harmlos

Die Thüringer können in Melsungen nur in der Anfangsphase mithalten. Die Aufholjagd nach der Pause bringt am Ende keinen Erfolg.

Bundesliga: Eisenacher Handballer bleiben auswärts harmlos
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Felix Aellen (M) war in Melsungen bester Eisenacher Werfer. (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa

Melsungen - Die Handballer des ThSV Eisenach bleiben ihrer Rolle als auswärts schwacher Mannschaft treu. Die Thüringer verloren ihr Bundesliga-Gastspiel beim Tabellen-Achten MT Melsungen mit 34:37 (15:20). Den größten Anteil am Erfolg der Hausherren hatte Aaron Mensing mit zehn Toren. Dainis Kristopans traf sechsmal und Florian Drosten fünfmal. Für die Gäste überragte Felix Aellen mit 14 Treffern, Stefan Seitz gelangen fünf Tore.

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Die Eisenacher konnten nur in den ersten zehn Minuten das Geschehen offen gestalten. Nach dem 6:6 zogen die Hessen über 12:9 (18.) auf 16:10 (24.) davon. Diesem Rückstand liefen die Thüringer bis zum Ende vergeblich hinterher. Näher als bis auf einen Treffer beim 28:29 in der 45. Minute kamen die Gäste, die sich bei ihrer Aufholjagd mitunter selbst im Weg standen, nicht mehr heran. Die technischen Fehler und die vergebenen Chancen ihres Kontrahenten bestraften die Melsunger und hatten spätestens beim 36:31 (55.) den Sieg in der Tasche.