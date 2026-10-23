Bundesliga Ein zweites Gladbach? Was Frankfurt im Umbruch droht

Bobic, Spycher und Chatzialexiou gehandelt

Namen nannte Hellmann zwar nicht, aber die sind längst im Umlauf. Krösches Vorgänger Fredi Bobic ist ebenso eine Option wie Ex-Eintracht-Profi Christoph Spycher und Joti Chatzialexiou von Zweitliga-Aufstiegskandidat 1. FC Nürnberg. Beck und sein Gremium planen, einen Manager von einem anderen Verein abzuwerben. Attraktiv genug ist die Eintracht mit ihrer in den vergangenen Jahren erworbenen Strahlkraft allemal.

Bei der Transferpolitik kündigte Beck bereits einen Strategiewechsel an. "Wir wollen auch in Zukunft um internationale Plätze mitspielen, aber der Weg dorthin wird im Sinne der wirtschaftlichen Vernunft Anpassungen erfahren müssen. Das werden wir dem Nachfolger von Markus mit auf den Weg geben", sagte der Präsident bei der Jahreshauptversammlung.

Präsident beobachtet "brutal gestiegene Preise"

In den vergangenen Jahren hatte die Eintracht wiederholt günstig eingekauft und extrem kostspielig weiterverkauft. Alleine die vier Stürmer Randal Kolo Muani, Omar Marmoush, Hugo Ekitiké und Luka Jovic brachten den Hessen Transfererlöse von über 320 Millionen Euro ein. In diesen Sphären hat Gladbach niemals Spieler verkauft.

Zwar wollen die Hessen auch künftig Spieler entwickeln und internationale Top-Talente nach Frankfurt holen. "Dabei müssen wir aber beobachten, ob die großen Transfers für uns noch möglich sein werden. Zum einen, weil die Preise für junge Talente brutal gestiegen sind. Zum anderen, weil die Abnehmer sich am Markt stark reduziert haben", erklärte Beck.