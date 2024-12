Im ersten Satz leistete das noch sieglose Schlusslicht aus Thüringen vor 2.208 Zuschauern lange Zeit mutig Widerstand, am Ende aber behielt der Favorit dank seiner Durchschlagskraft im Angriff die Oberhand. Auch in den Durchgängen zwei und drei wehrten sich die Erfurterinnen nach Kräften, doch der Tabellenführer spielte seine Qualitäten in allen Elementen aus, leistete sich zudem weniger Fehler als die Gäste aus Thüringen. Dabei konnte es sich Alexander Waibl leisten, zahlreichen Spielerinnen der zweiten Reihe Einsatzchancen zu geben.