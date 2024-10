Leverkusen - Eine Woche nach dem Ende ihrer imposanten Erfolgsserie sind die Fußballerinnen des FC Bayern München dank eines späten Siegtreffers an die Tabellenspitze zurückgekehrt. Mit dem 3:2 (0:1) bei Bayer Leverkusen schoben sich die Meisterinnen aus München wieder vor Eintracht Frankfurt auf Platz eins. Alara Sehitler traf in der 90. Minute und drehte die Partie nach zweimaligem Rückstand in Überzahl damit komplett.