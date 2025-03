"Scheiß DFB"-Rufe

Für Unmut hatte vorab die frühe Anstoßzeit gesorgt. Im Bayern-Block protestierten die Fans mit Spruchbändern gegen den Spielbeginn schon um 16.55 Uhr. "In den Farben getrennt - in der Sache vereint!", hieß es auf einem grünen Banner; "Fußball für Fans nicht fürs TV", stand auf einem roten Plakat. Der Mini-Stimmungsboykott endete in der elften Minute mit "Scheiß DFB"-Rufen.