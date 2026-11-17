Dortmund - Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac sieht in seinem Job mentale Gefahren und versucht, sich mit speziellen Maßnahmen davor zu schützen. "Wenn ein Trainer nicht auf sich aufpasst und sich als Mensch nicht schützt, hat er ein Problem. Deswegen suche ich mir immer wieder externe Hilfe, um auf mich achtzugeben und mein Seelenleben unter Kontrolle zu behalten", sagte der 55-Jährige dem Magazin "11Freunde". "Denn eins darf nie passieren: dass dieser schöne Sport, der auch dunkle Seiten hat, mich in meiner Funktion zugrunde richtet."