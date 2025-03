Bundesliga: Bayern-Fußballerinnen siegen vor großer Kulisse in Köln

In einer über weite Strecken einseitigen Partie erzielten Carolin Simon (8. Minute), Pernille Harder (31.) und Sydney Lohmann (55.) die Tore für die Münchnerinnen, die wenige Tage vor dem Topspiel am kommenden Freitag in München gegen den VfL Wolfsburg hochkonzentriert auftraten. Die Wölfinnen hatten bereits am Samstag 2:0 in Leipzig gewonnen.