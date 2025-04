München - Die Fußballerinnen des FC Bayern eröffnen die kommende Bundesligasaison erstmals auf der ganz großen Bühne. Wie die Münchnerinnen mitteilten, bestreitet die Mannschaft von Trainer Alexander Straus die erste Partie der neuen Spielzeit in der Allianz Arena. Sie ist sonst die Heimstätte von Manuel Neuer, Harry Kane & Co. Auf wen die Münchnerinnen am 6. September (17.45 Uhr) treffen, gibt der Deutsche Fußball-Bund nach dem Ende dieser Spielzeit bekannt.