Bundesliga: Bayern-Basketballer holen Spielmacher Jovic zurück

München (dpa/lby) - Der serbische Nationalspieler Stefan Jovic wechselt erneut zum FC Bayern. Der Spielmacher schließt sich für diese Saison dem Team von Cheftrainer Gordon Herbert an, teilte der Bundesligist mit. Der 34-Jährige wird Ende der Woche an der Isar erwartet. Jovic spielte bereits von 2017 bis 2019 für den FCB und erlebte mit einem Double und einer Titelverteidigung eine der erfolgreichsten Phasen seiner Laufbahn. Der 1,96 Meter große Guard war damals von München nach Moskau gewechselt. Zuletzt spielte er in Spanien: erst in Saragossa und die vergangenen beiden Spielzeiten in Valencia.