 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Bayern-Basketballer holen Spielmacher Jovic zurück

Bundesliga Bayern-Basketballer holen Spielmacher Jovic zurück

Beim FC Bayern soll Rokas Jokubaitis eine Führungsrolle einnehmen - doch der Neuzugang fällt für sechs Monate aus. Nun holen die Münchner einen alten Bekannten.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Bundesliga: Bayern-Basketballer holen Spielmacher Jovic zurück
1
Spielmacher Stefan Jovic (l) aus Serbien wechselt zum FC Bayern. (Archivbild) Foto: Aaron Favila/AP/dpa

München (dpa/lby) - Der serbische Nationalspieler Stefan Jovic wechselt erneut zum FC Bayern. Der Spielmacher schließt sich für diese Saison dem Team von Cheftrainer Gordon Herbert an, teilte der Bundesligist mit. Der 34-Jährige wird Ende der Woche an der Isar erwartet. Jovic spielte bereits von 2017 bis 2019 für den FCB und erlebte mit einem Double und einer Titelverteidigung eine der erfolgreichsten Phasen seiner Laufbahn. Der 1,96 Meter große Guard war damals von München nach Moskau gewechselt. Zuletzt spielte er in Spanien: erst in Saragossa und die vergangenen beiden Spielzeiten in Valencia.

Nach der Werbung weiterlesen

Serbe Jovic soll Litauer Jokubaitis ersetzen

"Es ist kein Geheimnis, dass wir auf die schwere Verletzung von Rokas Jokubaitis reagieren mussten und dass dies so spät im Sommer ein sehr schwieriges Unterfangen ist. Umso mehr freuen wir uns, in Stefan einen erfahrenen und bekannt spielstarken Point Guard für uns gewinnen zu können, der unserer Meinung nach perfekt in unser System passt", sagte Sportchef Dragan Tarlac. 

Die Bayern-Basketballer müssen lange auf Neuzugang Jokubaitis verzichten. Der litauische Aufbauspieler hatte sich bei der Europameisterschaft eine Bänderverletzung im linken Knie zugezogen und wird mindestens sechs Monate ausfallen. Der deutsche Meister hatte Jokubaitis erst im August vom israelischen Club Maccabi Tel Aviv verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet.