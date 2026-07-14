Bundesliga: Bamberg Baskets verpflichten Flügelspieler Scott

Bamberg (dpa/lby) - Die Bamberg Baskets haben Flügelspieler Trevon Scott verpflichtet. Der 29 Jahre alte Amerikaner unterschrieb bei dem fränkischen Bundesligisten einen Vertrag für eine Spielzeit. Scott spielte in der vergangenen Saison vor allem für die Long Island Nets in der unterklassigen G-League, kam aber auch für das Kooperationsteam der Brooklyn Nets in der NBA auf sechs Einsätze. In der Saison 2021/22 machte er zwei Spiele für die Cleveland Cavaliers. Er ist der zwölfte Profi im Bamberger Kader für die neue Saison.