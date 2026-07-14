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Bundesliga Bamberg Baskets verpflichten Flügelspieler Scott

Nach einem großen Umbruch bastelt Bamberg weiter am Team für die neue Saison. Ein Flügelspieler kommt aus den USA - und der hat auch schon in der NBA gespielt.

Bundesliga: Bamberg Baskets verpflichten Flügelspieler Scott
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Die Bamberg Baskets haben einen neuen Flügelspieler verpflichtet. (Symbolbild) Foto: Tom Weller/dpa

Bamberg (dpa/lby) - Die Bamberg Baskets haben Flügelspieler Trevon Scott verpflichtet. Der 29 Jahre alte Amerikaner unterschrieb bei dem fränkischen Bundesligisten einen Vertrag für eine Spielzeit. Scott spielte in der vergangenen Saison vor allem für die Long Island Nets in der unterklassigen G-League, kam aber auch für das Kooperationsteam der Brooklyn Nets in der NBA auf sechs Einsätze. In der Saison 2021/22 machte er zwei Spiele für die Cleveland Cavaliers. Er ist der zwölfte Profi im Bamberger Kader für die neue Saison.

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Der Playoff-Halbfinalist befindet sich in einem großen Umbruch, nachdem etliche Leistungsträger und Chefcoach Anton Gavel das Team verlassen hatten. Neuer Trainer ist Jesus Ramirez aus Spanien.