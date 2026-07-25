Bundesliga: Augsburg 1:1 im Test gegen Saarbrücken - Matsima zu Palace?

Kaufbeuren (dpa/lby) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat in der Vorbereitung auf die neue Saison im zweiten Testspiel den zweiten Sieg verpasst. Im Kaufbeurer Parkstadion kam die schwach spielende Elf von Trainer Manuel Baum gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Mert Kömür (84. Minute) sicherte kurz vor Schluss mit einem direkt verwandelten Eckball zumindest ein Unentschieden, nachdem Florian Pick (44.) die Gäste unmittelbar vor der Pause in Führung gebracht hatte.