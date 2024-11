Bundesliga-Ansetzungen: RB Leipzig beim FC Bayern am Freitagabend

Das neue Jahr beginnt mit einer Englischen Woche. Zunächst erwartet das Team von Trainer Marco Rose am 12. Januar (15.30 Uhr) Werder Bremen, am 15. Januar, 20.30 Uhr, muss RB beim VfB Stuttgart zur letzten Hinrunden-Partie antreten. Bereits am 18. Januar gastieren die Leipziger beim VfL Bochum (15.30 Uhr). Der deutsche Meister Bayer Leverkusen kommt am 25. Januar, 15.30 Uhr, in die Red Bull-Arena.