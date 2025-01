Zuzenhausen - Der Wunsch nach dem Umschwung ist bei der TSG 1899 Hoffenheim groß. Ob er allerdings ausgerechnet beim FC Bayern München gelingt, ist eher fraglich. "Das wird eine große Herausforderung, auch vom Kopf her. Die Bayern sind in einer tollen Verfassung", sagte Coach Christian Ilzer vor der Partie am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky).