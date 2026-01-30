Bundesländer: Unionspolitiker für Deckelung des Länderfinanzausgleichs

Drei Löwen - aber nicht mehr?

Die drei Unionspolitiker gaben ihrem Bündnis den Namen "Drei-Löwen-Allianz" - alle drei Länder haben einen Löwen in ihrem Wappen. Andere Länder aber auch - weshalb sie die Frage beantworten mussten, ob nicht auch etwa der schleswig-holsteinische Regierungschef Daniel Günther (CDU) dazustoßen dürfte. Daraufhin entfaltete sich ein kleiner Wortwechsel. Söder: "Ich glaube, das hätte dann Daniel Günther grundlegend überfordert. Also das wollten wir nicht." Hagel meinte: "Aber in einem Rudel ist grundsätzlich jeder willkommen, der mitmacht." Söder wiederum mahnte, da Schleswig-Holstein ein Nehmerland ist: "Aber jeder muss jagen und einen Beitrag bringen dazu, nicht nur das Fressen bekommen." Und Rhein ergänzte: "Ja, und im Süden leben."