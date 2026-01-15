Bundesländer: CDU-Ministerpräsident stellt sich gegen Söders Fusionspläne

Kiel - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat ablehnend auf eine Forderung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) nach einer Fusion mehrerer Bundesländer reagiert. "Unser föderales System hat sich bewährt", sagte Günther. "Wir sollten daran arbeiten, Prozesse zwischen den Ländern und zwischen Bund und Ländern zu verbessern." Mit der Modernisierungsagenda seien dafür notwendige Voraussetzungen geschaffen. "Immer neue Strukturdebatten helfen nicht weiter." Zuvor hatten Medien berichtet.