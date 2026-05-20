Das Bundeskönigsschießen mit anschließendem Bundeskönigsball zählt zu den traditionsreichsten Höhepunkten im Kalender des Deutschen Schützenbundes. Dabei treten die amtierenden Hoheiten der 20 Landesverbände gegeneinander an, um die Titel des Bundesschützenkönigs und des -jugendschützenkönigs zu erringen. Das Besondere an diesem Wettbewerb: Gewertet wird ausschließlich der beste Schuss. Mit dabei war in diesem Jahr auch Sandra Schierl vom SV Dorndorf/Rhön.