Bundeskanzlerwahl: Christian Hirte gibt SPD Schuld an Merz’ Scheitern

Der Bad Salzunger Bundestagsabgeordnete und designierte Verkehrs-Staatssekretär Christian Hirte schiebt die Schuld an der gescheiterten Kanzlerwahl indirekt Abweichlern in der SPD zu. „Die Unionsfraktion steht geschlossen hinter unserem Kanzlerkandidaten und zu der Verantwortung für unser Land“, sagte der CDU-Politiker am Nachmittag auf Anfrage dieser Zeitung. Nun müsse es schnell einen zweiten Wahlgang geben, bei dem die Kanzlermehrheit der Koalition zum Tragen komme. „Die Lösung der Probleme in unserem Land duldet keinen Aufschub und keine Taktiererei“, sagte Hirte.