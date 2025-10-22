Warken: Wille zur Organspende im Fokus

Warken sagte: "Die Überkreuzlebendspende von Nieren stärkt die bewusste Entscheidung für die Organspende." Geholfen werden solle Personen, die bisher aufgrund der fehlenden Übereinstimmung von Blutgruppen oder Gewebemerkmalen ihren engsten Angehörigen in einer Notsituation nicht durch eine Spenderniere helfen konnten. "Damit stellen wir statt der familiären Bindung den Willen zur Organspende in den Fokus." Zusammen mit der anonymen Nierenspende gebe dies vielen Menschen Hoffnung, die auf eine Spenderniere angewiesen seien.